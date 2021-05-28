Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bir otomobilde 2002 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Ankara-İzmir kara yolu kent girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 2002 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Uşak
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