Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Karaköy Mahallesi’ndeki üzüm bağları içerisinde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay yerinde bulunan ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen mozaiklere el konuldu. Mozaikler, incelenmek üzere Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.