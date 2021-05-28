Bingöl'den Gümüşhane kent merkezine gelen tır, sabah saatlerinde Bayburt- Gümüşhane karayolunun Arzular Kavşağı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demirleri aşarak yaklaşık 10 metreden şarampole düştü.

Yoldan geçenlerce yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri, sürücü Murat B.'ye müdahale etti. Sağlık ekipleri kazada sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan alınarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.