Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir Jandarma ekipleri yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak içki imal edip satan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Balıkesir Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde 21 şüpheliye yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 3,160 litre kaçak içki ele geçirildi.
Öte yandan ele geçen malzemelere el konulurken, operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Kaçak İçki
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