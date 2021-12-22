Yeşilırmak’ta tutulan balık Amasya’da bir balıkçıda bir süre sergilendi. Meraklı gözlerle balığı inceleyen vatandaşların bazıları fotoğraf çekti, bazıları da özçekim yaptı.

Balığı tutan İlhami Aydın, “ Yayın balığı Yeşilırmak’tan çıktı. 40 kilo, 1.70 boyunda. Şu anda canlı. Satmaya kıyamıyoruz vallahi bekletiyoruz şimdilik. Daha sonra satacağız inşallah” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Balığın kilosu 80 TL’den satılacak.