Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 metre 70 cm uzunluğunda yayın balığı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya’da tutulan 1 metre 70 cm boyunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı.
Yeşilırmak’ta tutulan balık Amasya’da bir balıkçıda bir süre sergilendi. Meraklı gözlerle balığı inceleyen vatandaşların bazıları fotoğraf çekti, bazıları da özçekim yaptı.
Balığı tutan İlhami Aydın, “ Yayın balığı Yeşilırmak’tan çıktı. 40 kilo, 1.70 boyunda. Şu anda canlı. Satmaya kıyamıyoruz vallahi bekletiyoruz şimdilik. Daha sonra satacağız inşallah” dedi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Balığın kilosu 80 TL’den satılacak.
Etiketler: Amasya Balıkçılık
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