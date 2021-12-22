Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, burada tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuk servisindeki hastalarla yakından ilgilenen Koca, tedavi süreçleriyle ilgili doktorlardan bilgi alarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretler sırasında Bakan Koca'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm eşlik etti.