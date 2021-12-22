Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vücuduna korseyle sarılı uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, korseyle vücuduna sardığı 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ile yakalanan yolcu, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Baykan'ın Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.
Hareketleri şüpheli bulunan yolcunun üst araması yapıldı. Vücudunda korseyle sarılı halde 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Siirt Uyuşturucu
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