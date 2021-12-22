Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma Edremit, Susurluk İlçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 1 adet havalı tüfek ve 12 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli uyuşturu madde ve uyuşturucu hap, 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, 1 adet dedektör, 3 adet dinleme cihazı, 3 adet kamera, 6 adet dürbün, 2 adet hassas terazi, 8 adet kesici delici alet 10 adet tabanca, 11 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 235 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 55 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.