Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Bölgede yakalanan 16 yabancı uyruklu, karaya çıkarılarak işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Balıkesir
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