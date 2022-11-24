Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Akkavak köyünde, iki ailenin fertleri arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada C.O. yanında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş ederek A.P'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, C.O'yu yakalarken köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
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