İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma neticesi şüpheli A.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 24 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.