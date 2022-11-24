Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 20:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeli personele kadroda son durum ne? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona gelindi...
Çalışma Bakanı Bilgin, sözleşmeli personele kadro çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Sözleşmeli personele kadro çalışması...
Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personelin gözü kadro düzenlemesinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemeye ilişkin, Kabine Toplantısı'nı işaret etti.
Bakan Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.
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