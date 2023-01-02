Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde yaşayan ve Keban Baraj Gölü üzerinde teknesiyle balıkçılık yapan Mustafa Güler, 8 yıl önce küçük bir adada tilki gördü.

Tilkiye tuttuğu balıklardan veren Güler ile tilki arasından samimi bir dostluk başladı.

İlk başlarda tekne gittikten sonra balığını alan tilki, ardından tekneyi beklemeye başladı. Tekneyi durana kadar takip eden ve artık korkmayan tilki, balığını Güler’in ellerinden alıyor.

"Hayvanlara merhametli davranmaya çalışıyoruz"

Tilki ile olan dostluğunu anlatan Mustafa Güler, "Yaklaşık 35 yıldır Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık yapıyorum. Bundan 8 sene önce adada bir tilki gördüm. Balık attım ama ilk zamanlarda almıyordu. Ben ayrıldıktan sonra alıyordu. Bu uzun bir süre devam etti. Daha sonra bana alıştı. Balık atar atmaz balığını alıyor. Bazen ben tekne ile adanın etrafında dolaştığım zaman oda benimle birlikte adanın etrafında dolaşıyor. İnsana yakışan en güzel elbise merhametmiş. Peygamberimiz bir hadis şerifinde ‘Bu dünyada hayvanlara merhamet edin ki ahirette de Allah size merhamet etsin’ diyor. Bizde elimizden geldiği kadar hayvanlara merhametli davranmaya çalışıyoruz" dedi.