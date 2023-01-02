Çardakcı, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle, güvenlik güçlerinin kente girişteki kontrol noktalarında yaptığı denetimleri inceledi.

Orgeneral Çardakcı ve beraberindekiler, daha sonra ekpler tarafından durdurulan yolcuların yeni yılını kutladı, çikolata ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ali Çardakcı, Türkiye'nin yeni yıla daha huzurlu girebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca, 200 bin personelle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, bakan yardımcıları ve üst düzey komutanların, tedbirleri yerinde görmek için çeşitli noktalarda bulunduğunu ifade eden Çardakcı, "Türkiye, her geçen gün çok daha huzurlu bir ülke haline geldi. Alınan tedbirler sayesinde, 2023 yılına çok huzurlu bir şekilde gireceğiz." dedi.

Öte yandan Vali Aydoğdu, telsizden polislerin yeni yılını kutladı. Ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Belediye Başkanı Dinçer ile Deniz, Mustafa ve Mehmet Emir adı verilen yılın ilk bebekleriyle ailelerini ziyaret edip hediye verdi.