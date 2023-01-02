Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da sis etkili oldu
Yalova'da sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 30 metreye kadar düştü.
Kentin özellikle sahil bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle şehir içi yollar ile Yalova-Kocaeli kara yolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fatih, Cengiz Koçal ve İstanbul caddeleri sis altında kaldı.
Ana cadde ve kara yollarında görevli polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Yalova Hava Durumu
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