Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, `İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi` denildi.