Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araziye gizlenmiş 25 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş 25 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, `İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaları 2023 yılında da devam ediyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak 2023 günü saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen arazi araması sonucunda dere yatağı içerisine gizlenmiş şekilde 1 çuval içerisinde 25 paket halinde; yaklaşık olarak 25 kilogram eroin maddesi ele geçirildi` denildi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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