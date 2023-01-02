Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük’te sis etkili oluyor
Karabük’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısaldı.
Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler tedbirli olarak ilerliyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Etiketler: Karabük Hava Durumu
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