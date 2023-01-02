Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Burhaniye, Gömeç, İvrindi ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda toplam 150 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 36 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve 93 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 333 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek, yaklaşık 44 bin adet uyuşturucu hap, 485 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 800 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, ve 5 adet hassas terazi,10 bin 45 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.