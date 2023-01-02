Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de yeni yılda ilk 'Huzur' operasyonlarında 150 şahıs yakalandı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 150 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 36 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Burhaniye, Gömeç, İvrindi ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda toplam 150 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 36 şahıs tutuklandı.
Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve 93 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 333 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek, yaklaşık 44 bin adet uyuşturucu hap, 485 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 800 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, ve 5 adet hassas terazi,10 bin 45 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
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