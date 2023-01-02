Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaklar Ortaokulunda 8. sınıfta okuyan bir öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), hafta sonu kurslarına katılmak için okula gitti.

Kursun çıkış saatini kaçıran, yetkililerin de kapıyı kilitlemesi nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenci, durumu pencereden çevredekilere haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin açtığı pencereden çıkarılan öğrenci, ailesine teslim edildi.