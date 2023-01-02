Karalar Mahallesi'ndeki parkta buluşan Yunus Emre Ünlü, Mehmet Akif Ünlü, Yavuz Sıray ve Burak Enes Akdoğanözü bankta oturdukları sırada yerde cüzdan olduğunu fark etti.

Gençler, içinde kredi kartları ve bir miktar para bulunan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Mehmet Akif Ünlü, "Parkta otururken cüzdan bulduk. Cüzdanı polislere teslim ederek görevimizi yerine getirdik" dedi.

Örnek tavır sergileyen gençleri tebrik eden polisler, cüzdanı sahibine ulaştırıldı.