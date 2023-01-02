Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da EYT'li vatandaşlar SGK il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu
Trakya'da emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlarla ilgili düzenlemenin duyurulması sonrası 4 günde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine 32 bin 500 kişi bireysel başvuru yaptı.
EYT düzenlemesine ilişkin borçlanma başvurusu yapmak ve prim gün sayısını hesaplatmak isteyenler, yeni yılın ilk mesai gününde de SGK merkezlerine geldi.
SGK il müdürlüklerine gelenler, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, prim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.
Yoğunluğun ilk güne göre azaldığı gözlendi.
SGK il müdürlüklerine Edirne'de 6 bin 500, Kırklareli'nde 5 bin, Tekirdağ 'da ise 21 bin kişi başvuruda bulundu.
Etiketler: EYT SGK Kırklareli Tekirdağ
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