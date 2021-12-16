Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da balık tutmak için Karadeniz'e attığı ağa dolanan bir kişi denize düşerek boğuldu.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Costal mevkiinde balık tutmak için sahile giden 77 yaşındaki Mustafa Önder, Karadeniz'e serpme ağ attı.
Ayağına dolanan ağla birlikte denize düşen Önder, boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kıyıya çıkarılan Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Önder'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Balıkçılık Samsun
Son Haberler
- 00:45
- 00:38
- 00:34
- 00:32
- 00:48
Sıradaki Haber
Bosna Hersek'te savaş zanlıları gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz