Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, 2022 Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nı İkizdere ilçesine bağlı Cimil Vadisi'nde gerçekleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Teknik heyetin bölgede bir süre çalışmalarda bulunduğunu aktaran Başar, "Cimil Vadisi'nin yapılan çalışmalar sonucunda dağ kayağı ve şampiyona için uygun alanlar olduğunu tespit ettik. Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nı 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında burada gerçekleştireceğiz. Doğu Karadeniz, dağ kayağı için dünyada ender bulunan alanlardan bir tanesi" dedi.

Başar, dağ kayağı branşının 2026 Kış Olimpiyatları'nda ilk defa yer alacağını anlattı.

İkizdere Belediye Başkanı Karagöz ise şampiyonanın en iyi şekilde yapılabilmesi için çalışacaklarını vurgulayarak, "İnşallah çok güzel bir organizasyonla ilimizdeki bütün dinamikleri dahil ederek ses getirecek ve katkı sağlayacak bir şampiyona olacak. Biz çok heyecanlı ve keyifliyiz. Bizler de işleri kolaylaştırma noktasında gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sponsorlarımızla elimizden geldiği kadarıyla bu organizasyonu hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.