Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'daki tekne kazasında can kaybı 18'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya sahili açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından 8 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Ölü sayısının 18'e çıktığını belirten yetkililer, kayıp 18 kişinin arandığını kaydetti.
Etiketler: Malezya
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