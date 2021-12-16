Bosna Hersek'te savaş zanlıları gözaltına alındı
Bosna Hersek'te, Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 100'e yakın sivili öldürmekle suçlanıyor.
Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'na bağlı özel polisler, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Başkent Saraybosna’nın yanısıra Nevesinya, Gatska, Trebinya ve Banya Luka’da 8 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan 8 kişi, Bosna Savaşı sırasında Mostar ve Nevesinya şehirlerinde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 100 sivili öldürmekle suçlanıyor.
Zanlıların tamamı, savaş dönemindeki Bosnalı Sırp ordusunun eski komutan ve askerlerinden oluşuyor.
47 kişi aranıyor
7 ailenin neredeyse tüm bireylerinin öldürüldüğü katliamdan sonra 49 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı. 47 kişi ise hala aranıyor.
Zanlıların tutukluluk haline ilişkin karar, mahkeme tarafından verilecek.
1992-95 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı’nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
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