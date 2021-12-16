Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te izinsiz kazıya suçüstü: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in İnhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 zanlı yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İnhisar Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, kırıcı delici, matkap, projektör ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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