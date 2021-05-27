Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan program kapsamında "Kırsaldan Gökyüzüne" projesini Trabzon'un doğa ve manzarasıyla ünlü Honefter Yaylası'nda tamamlayan 16 genç, yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazandı.

Gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek ve aktif bir hayat tarzını teşvik etmek için bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı'na, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde Doğu Karadeniz Trabzon Havacılık Kulübü "Kırsaldan Gökyüzüne" projesi ile katıldı.

Bakanlıkça kabul edilen proje kapsamında 16 genç, 2 ay süreyle teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Her paraşüt pilotu adayının 10 sorti yaptığı eğitimin son programı ise Düzköy ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Honefter Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Doğası ve manzarasıyla turistlerin ilgi gösterdiği yaylada eğitimlerini tamamlayan gençler, yamaç paraşütü pilotu olmaya hak kazandı.

Organizasyonla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi, proje sayesinde gençlerin kendileri açısından çok önemli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Yamaç paraşütü eğitiminin uzmanlarca 2 aylık bir sürede verildiğine işaret eden Çebi, "Projenin amacı gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir." ifadesini kullandı.