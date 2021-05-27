Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde Nurettin T. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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