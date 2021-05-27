Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde Nurettin T. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.