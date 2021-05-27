Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 877 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 452 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 66 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 312 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 258 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 510 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.