Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 34 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 17-23 Mayıs'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik denetimler yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 90 mermi ve 4 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 18 motosiklet ve 6 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.
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