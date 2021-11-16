Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç 'dünya sürgünü'nü tamamlayarak 'en sevgili'sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah" açıklamasını yaptı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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