İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç 'dünya sürgünü'nü tamamlayarak 'en sevgili'sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah" açıklamasını yaptı.