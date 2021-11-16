Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Fahrettin Altun yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Etiketler: Fahrettin Altun
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