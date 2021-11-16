Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay mesajında, "Şair, yazar ve fikir adamı üstad Sezai Karakoç dünya sürgününü tamamlayarak Hakk'a yürüdü. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay
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