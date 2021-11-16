Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük’ün Zobran köyü yakınlarındaki kara yolunda, Gültekin U. yönetimindeki panelvan, Birol B. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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