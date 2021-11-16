Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği işbirliğinde ilçede atıl halde ve nadasa bırakılan arazilerin uygun ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Hayvancılığa nefes" projesi yürütüldü.

Proje kapsamında 18 mahallede 30 üreticiye toplamda 300 dekar alanda ekimi yapması için 1800 kilogram İtalyan çimi bitkisi tohumu teslim edildi.

Çim tohumu dağıtılan üreticilerden Oğuzcan Uluğ'un tarlasında ilk tohumlar toprakla buluştu.

Programa Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar ile proje kapsamında desteklenen üreticiler katıldı.