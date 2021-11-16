Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçırdıkları otomobille kaza yapan 4 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Erzincan'da yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı.
Erzincan'da çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı.
Bir süre sonra kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı.
Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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