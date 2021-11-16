Kırşehir'in Mucur ilçesinde oluşturulan Jandarma Şehitleri Ormanına şehit aileleri ve jandarma teşkilatı personeli ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mucur ilçesi Gümüşkümbet Köyü arazisinde yer alan Jandarma Şehitleri Ormanına fidan dikim programına; Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Mucur Kaymakamı Ömer Faruk Erdem, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şehit aileleri ve jandarma personeli katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Vali İbrahim Akın, `Jandarma Şehitler Ormanına şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve jandarma teşkilatı mensuplarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Daha yeşil bir Kırşehir, daha temiz bir çevre için diktiğimiz bu fidanlar ümit ediyorum ki gelecek nesiller için nefes olacaktır` dedi