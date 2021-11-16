Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve çevre illerde zor durumda bulunan vatandaşlara faizle borç para vererek karşılığında açık senet alan, bu kişilerin ev ve araçları için icra takibi başlatan, borcunu ödeyemeyenleri alıkoyarak tehdit eden ve yüklü miktarda faiz alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Kayseri ve Çorum'da yapılan eş zamanlı operasyonda, M.A, A.K, M.S, M.T, A.T. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.