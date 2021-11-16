Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da drift yapan sürücüye para cezası
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aracıyla drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla Mahallesi'nde araç el freni çekerek drift yapan, "gelin ve damadın etrafında drift yaptı" şeklindeki haberlerde bahsi geçen otomobil sürücüsünün E.Ç. olduğu tespit edildi.
Ekiplerce, 6 bin 700 lira cezai işlem uygulanan E.Ç. ehliyetine el konularak psikoteknik rapor alınmak üzere sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldı.
Etiketler: Sakarya
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