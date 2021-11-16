İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla Mahallesi'nde araç el freni çekerek drift yapan, "gelin ve damadın etrafında drift yaptı" şeklindeki haberlerde bahsi geçen otomobil sürücüsünün E.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 6 bin 700 lira cezai işlem uygulanan E.Ç. ehliyetine el konularak psikoteknik rapor alınmak üzere sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem yapıldı.