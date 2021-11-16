Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.T'nin kullandığı 01 DK 982 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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