Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: GETTY]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Hatay Havalimanı kavşağında durdurup aradı. Araçta, tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Hatay Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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