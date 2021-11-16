Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Mustafa Şentop, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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