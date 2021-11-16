TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Şentop, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.