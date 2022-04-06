Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerle sahur programında bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan ayının 5'inci sahurunu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda polis memurları ile yaptı.
Soylu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sahur sofrasının bereketini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nda kahraman polislerimizle paylaştık. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi.
Etiketler: Polis Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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