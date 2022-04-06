Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Daha önceden kimliği ve adresleri belirlenen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi bulundukları adreslerde ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

