Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Masada bulunan oyun kağıtlarına el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları Ö.Ş. ile C.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.