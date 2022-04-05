Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 lirada, 4 liraya yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.