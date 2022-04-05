Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa’da simit 4 lira oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 lirada, 4 liraya yükseldi.
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 lirada, 4 liraya yükseldi.
Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı.
Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.
Etiketler: Bursa Ramazan Ayı
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