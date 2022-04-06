Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin H.K. (36) ve A.B. (57) olduğunu belirledi.
İlçe merkezinde yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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