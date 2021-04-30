İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda; 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.



