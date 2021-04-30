Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da askeri personeli darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A, Müsellim Mahallesi yolunda bir grup tarafından darp edildi.
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden C.A, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri personeli darp ettiği ileri sürülen 12 kişiyi gözaltına alındı.
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