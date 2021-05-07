Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lastiği patlayan otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karpuzlu ilçe girişinde Selman Hilmi Ş. yönetimindeki otomobilin lastiği patladı.
Yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Muharrem B. ve Hatice B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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